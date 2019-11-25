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ПФУ розпочав фінансування
пенсій після підвищення

ПФУ розпочав фінансування пенсій після підвищення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:34

ПФУ розпочав фінансування пенсій після підвищення

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд почав фінансування пенсій за грудень після перерахування пенсій.

Дивися повний текст ПФУ розпочав фінансування пенсій після підвищення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:34

дякую за 5 грн. охєренного підвищення.
це одразу ж підвищило мої можливості вижити, купуючи відсутні безплатні хімпрепарати на суму до 10 тисяч грн 2 рази в місяць.
віват дурацький енд скалецька.
віват президент.
слався країно дурнів.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:28

  igorbuda52 написав:дякую за 5 грн. охєренного підвищення.
це одразу ж підвищило мої можливості вижити, купуючи відсутні безплатні хімпрепарати на суму до 10 тисяч грн 2 рази в місяць.
віват дурацький енд скалецька.
віват президент.
слався країно дурнів.

- Чего, всю жизнь работал, и тебе обіцяли, а зараз виявилося, що не в тій країні опинився? :mrgreen:
- Безвіз - тікайте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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