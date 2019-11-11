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Маркарова пояснила, як
працюватиме Український фонд...

Маркарова пояснила, як працюватиме Український фонд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:40

Маркарова пояснила, як працюватиме Український фонд...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Оксана Маркарова пояснила, як працюватиме фонд стартапів та зазначила, що він максимально далекий від влади.

Дивися повний текст Маркарова пояснила, як працюватиме Український фонд стартапів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:40

рассказывать нам не нужно мы и так знаем что ничего работать не будет очередная кормушка для чиновников и предлог чтобы собрать деньги со всех для своих прикормленных, пртому что за свой счет их кормить не хочеться.
Вот и вся суть этого укрфонда.
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