Міністр фінансів Оксана Маркарова пояснила, як працюватиме фонд стартапів та зазначила, що він максимально далекий від влади.
Дивися повний текст Маркарова пояснила, як працюватиме Український фонд стартапів.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:40
Маркарова пояснила, як працюватиме Український фонд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова пояснила, як працюватиме Український фонд стартапів.
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:40
рассказывать нам не нужно мы и так знаем что ничего работать не будет очередная кормушка для чиновников и предлог чтобы собрать деньги со всех для своих прикормленных, пртому что за свой счет их кормить не хочеться.
Вот и вся суть этого укрфонда.
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