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BMW і Great Wall будують завод з виробництва електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:47
Пропонуємо до обговорення:
BMW і Great Wall заснували нове спільне підприємство, основна мета якого - будівництво в Китаї заводу по виробництву 160 000 електромобілів на рік. На ньому буде налагоджено виробництво різноманітних моделей BMW, в тому числі і електричного Mini.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:47
а вна Украине покажите, пжлст., стройку завода?..
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