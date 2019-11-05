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BMW і Great Wall будують завод
з виробництва електромобілів

BMW і Great Wall будують завод з виробництва електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:47

BMW і Great Wall будують завод з виробництва електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
BMW і Great Wall заснували нове спільне підприємство, основна мета якого - будівництво в Китаї заводу по виробництву 160 000 електромобілів на рік. На ньому буде налагоджено виробництво різноманітних моделей BMW, в тому числі і електричного Mini.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:47

а вна Украине покажите, пжлст., стройку завода?..
sal
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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