Початок роботи - в грудні 2019 року.
Дивися повний текст В аеропорт \"Бориспіль\" заведуть новий транспорт (фото).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:13
В аеропорт "Бориспіль" заведуть новий транспорт (фото)
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Дивися повний текст В аеропорт \"Бориспіль\" заведуть новий транспорт (фото).
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