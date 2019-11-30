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В аеропорт "Бориспіль"
заведуть новий транспорт (фото)

В аеропорт "Бориспіль" заведуть новий транспорт (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:13

В аеропорт "Бориспіль" заведуть новий транспорт (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Початок роботи - в грудні 2019 року.

Дивися повний текст В аеропорт \"Бориспіль\" заведуть новий транспорт (фото).
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