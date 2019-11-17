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Які професії затребувані в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:34
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Кількість подібних резюме за останні 5 років збільшилася більш ніж в 4 рази.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:34
чем больше таких статей тем больше заробитчан
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fernandeschmelzer78
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