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Требуется копирайтер/линкбилдер
в онлайн-компанию

Требуется копирайтер/линкбилдер в онлайн-компанию
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:40

Требуется копирайтер/линкбилдер в онлайн-компанию

Дjбрый день!
Ищем копирайтера в компанию-сайтбилдер (https://ru.weblium.com/)
Тематика работ: написание сео-текстов для сайтов клиентов, для сайта компании
разнообразные темы, надо подстраиваться под задание.
Знание русского, украинского языка на высоком уровне, знание английского языка - обязательно. :)
Обращайтесь на мейл: veronika34kostenko@weblium.com
veronika34kostenko
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:40

Добрый день, интересна Ваша вакансия, есть опыт работы с сайтом, на аналогичной должности, отправил резюме вам на почту, но так и не получил ответа, как еще можно с Вами связаться?
Nauram
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:43

  Nauram написав:Добрый день, интересна Ваша вакансия, есть опыт работы с сайтом https://tradernew.pro, на аналогичной должности, отправил резюме вам на почту, но так и не получил ответа, как еще можно с Вами связаться?


так и не получил ответа
Nauram
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:07

Требуется копирайтер/линкбилдер в онлайн-компанию

Всем привет. Хочу переехать к Вам, но заранее нужно найти работу. Подскажите сайты на подобие типа НН, Работа, ГородРабот. Какие есть нормальные сайты??
Никонов Евгений
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:32

veronika34kostenko Здравствуйте, еще нужны копирайтеры? Есть опыт работы с сайтом https://teletrade.com.ua, есть опыт работы в тематиках: форекс, велоспорт, криптовалюты, беттинг. Моя ставка 80 рублей за 1000 знаков, если интересуют мои услуги, пишите в ЛС или в скайп modling41
wombat
 
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