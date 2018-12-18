Требуется копирайтер/линкбилдер в онлайн-компанию

Дjбрый день! Ищем копирайтера в компанию-сайтбилдер (https://ru.weblium.com/) Тематика работ: написание сео-текстов для сайтов клиентов, для сайта компании разнообразные темы, надо подстраиваться под задание. Знание русского, украинского языка на высоком уровне, знание английского языка - обязательно. Обращайтесь на мейл: veronika34kostenko@weblium.com
Nauram написав:Добрый день, интересна Ваша вакансия, есть опыт работы с сайтом https://tradernew.pro, на аналогичной должности, отправил резюме вам на почту, но так и не получил ответа, как еще можно с Вами связаться?
veronika34kostenko Здравствуйте, еще нужны копирайтеры? Есть опыт работы с сайтом https://teletrade.com.ua, есть опыт работы в тематиках: форекс, велоспорт, криптовалюты, беттинг. Моя ставка 80 рублей за 1000 знаков, если интересуют мои услуги, пишите в ЛС или в скайп modling41