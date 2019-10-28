RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Windrose запускає рейс з
Івано-Франківська в Бухарест

Windrose запускає рейс з Івано-Франківська в Бухарест
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:34

Windrose запускає рейс з Івано-Франківська в Бухарест

Пропонуємо до обговорення:
Коли нанут літати - з 27 грудня 2029 року.

Дивися повний текст Windrose запускає рейс з Івано-Франківська в Бухарест.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92180
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:34

2029 року? Ого, які далекосяжні плани...
nick_verbovskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 13.02.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:37

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Коли нанут літати - з 27 грудня 2029 року.

Дивися повний текст Windrose запускає рейс з Івано-Франківська в Бухарест.

МОЖЕТ "нанут літати" с 2029 года.
Но "переможную" новость мы запилим прямо сейчас :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9839
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6424 раз.
Подякували: 2619 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
lifecell запускає підтримку eSIM: стартовий пакет 150 грн
R2 » П'ят 08 лис, 2019 13:57
2 197
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 17:54
kurkavv
ПриватБанк запускає нову віртуальну карту для бізнесу
R2 » Сер 30 жов, 2019 20:57
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 20:57
moveton
SAS виконала перший за 8 років рейс в Україну
R2 » Пон 28 жов, 2019 11:14
2 155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 12:55
ALexxxS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (826)
03.12.2019 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.