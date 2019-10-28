Коли нанут літати - з 27 грудня 2029 року.
Дивися повний текст Windrose запускає рейс з Івано-Франківська в Бухарест.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:34
Windrose запускає рейс з Івано-Франківська в Бухарест
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Windrose запускає рейс з Івано-Франківська в Бухарест.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:37
МОЖЕТ "нанут літати" с 2029 года.
Но "переможную" новость мы запилим прямо сейчас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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