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Що для вас найголовніше
в кредитці?(опитування)

Що для вас найголовніше в кредитці?(опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:11

Що для вас найголовніше в кредитці?(опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Кредитка - ідеальний інструмент для розрахунків в онлайн і оффлайн магазинах.

Дивися повний текст Що для вас найголовніше в кредитці?💳(опитування).
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