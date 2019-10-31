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З 1 грудня дозволено будувати
громадські заклади вище...

З 1 грудня дозволено будувати громадські заклади вище...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:57

З 1 грудня дозволено будувати громадські заклади вище...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст З 1 грудня дозволено будувати громадські заклади вище 3-го поверху.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:57

В ресторане будет кухня на месте, т.е. все, кто живет выше, будут дышать кухонными ароматами или придется держать окна закрытыми. Подруга жила в доме, где на первом этаже был ресторанчик, с вытяжкой было что-то неправильно сделано.
Да и в подъезд буду входить посторонние, не жильцы. Ну и для взлома квартир условия создаются. Что-то не продумано.
Hella
 
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