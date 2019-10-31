Про це пише президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст З 1 грудня дозволено будувати громадські заклади вище 3-го поверху.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:57
З 1 грудня дозволено будувати громадські заклади вище...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 грудня дозволено будувати громадські заклади вище 3-го поверху.
Додано: Вів 03 гру, 2019 13:57
В ресторане будет кухня на месте, т.е. все, кто живет выше, будут дышать кухонными ароматами или придется держать окна закрытыми. Подруга жила в доме, где на первом этаже был ресторанчик, с вытяжкой было что-то неправильно сделано.
Да и в подъезд буду входить посторонние, не жильцы. Ну и для взлома квартир условия создаются. Что-то не продумано.
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:03
Ресторан работает до последнего клиента, с шумным разъездом, ржанием и хлопанием дверей под утро.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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