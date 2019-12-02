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Уряд доручив Мінфіну позичити додаткові 16,4 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів збільшити плановий обсяг запозичень на 2019 рік на 16,4 мільярда гривень.
Дивися повний текст Уряд доручив Мінфіну позичити додаткові 16,4 млрд грн
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Додано: Вів 03 гру, 2019 14:52
И кому поручат отдать долг...?
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