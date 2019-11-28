При заповненні декларації українцям треба буде вказувати свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
Дивися повний текст Українців чекає нововведення при заповненні декларацій.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:57
Українців чекає нововведення при заповненні декларацій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців чекає нововведення при заповненні декларацій.
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:57
Все для людей. Типа борьба с корупцией, а результатов и конфискаций нет.
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:42
Будут, у обычных людей. К этому все движется.
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