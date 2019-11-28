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Українців чекає нововведення
при заповненні декларацій

Українців чекає нововведення при заповненні декларацій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:57

Українців чекає нововведення при заповненні декларацій

Пропонуємо до обговорення:
При заповненні декларації українцям треба буде вказувати свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Дивися повний текст Українців чекає нововведення при заповненні декларацій.
R2
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Все для людей. Типа борьба с корупцией, а результатов и конфискаций нет.
bklochok
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:42

  bklochok написав:Все для людей. Типа борьба с корупцией, а результатов и конфискаций нет.

Будут, у обычных людей. К этому все движется.
Black Jack - White Business
ruvex
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