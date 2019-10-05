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Kyiv Boryspil Express перевіз
1 млн пасажирів за рік -...

Kyiv Boryspil Express перевіз 1 млн пасажирів за рік -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:14

Kyiv Boryspil Express перевіз 1 млн пасажирів за рік -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні голови правління АТ «Укрзалізниця».

Дивися повний текст Kyiv Boryspil Express перевіз 1 млн пасажирів за рік - Укрзалізниця.
R2
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Получен ли доход от такой бурой деятельности ?
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посмотрим, что появится при ЗЕ...
fishman
 
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