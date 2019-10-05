|
|
Kyiv Boryspil Express перевіз 1 млн пасажирів за рік -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні голови правління АТ «Укрзалізниця».
Дивися повний текст Kyiv Boryspil Express перевіз 1 млн пасажирів за рік - Укрзалізниця
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92189
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:14
Получен ли доход от такой бурой деятельности ?
-
Shall
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 21.06.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:29
посмотрим, что появится при ЗЕ...
-
fishman
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 18.03.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему