Уряд Молдови ухвалив бюджет на 2020 рік, в якому враховується податок для провідних постачальників IT-послуг.
Дивися повний текст Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:15
Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google.
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:18
Re: Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Googl
В Украине такой налог сколько себя помню.
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