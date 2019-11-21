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Молдова запроваджує податок
на Netflix, Facebook і Google

Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:15

Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Молдови ухвалив бюджет на 2020 рік, в якому враховується податок для провідних постачальників IT-послуг.

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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:15

Google и Молдова находятся в разных столетиях)
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:18

Re: Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Googl

В Украине такой налог сколько себя помню.
safonovstanislav
 
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