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Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Молдови ухвалив бюджет на 2020 рік, в якому враховується податок для провідних постачальників IT-послуг.
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R2
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:15
Google и Молдова находятся в разных столетиях)
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Shall
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:18
В Украине такой налог сколько себя помню.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 03 гру, 2019 19:47
Зарегистрироваться где??? :)
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Додано: Сер 04 гру, 2019 09:03
вива молдова!
думаю, не мне одному кажется, что молдован если не проигнорируют, то наипут.
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PV
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Додано: Сер 04 гру, 2019 10:03
5 млрд євро? хтось помилився нулями
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:28
Наверное, не евро, а леев. В Молдове весь ВВП 8 млрд дол. )))
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AlPo
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