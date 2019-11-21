Уряд Молдови ухвалив бюджет на 2020 рік, в якому враховується податок для провідних постачальників IT-послуг.
Дивися повний текст Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:15
Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google.
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:18
Re: Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Googl
В Украине такой налог сколько себя помню.
Додано: Сер 04 гру, 2019 09:03
вива молдова!
думаю, не мне одному кажется, что молдован если не проигнорируют, то наипут.
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:02
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:26
Налогообложение интернет-гигантов - общемировой тренд.
Украина почему-то в нем не учавствует, а потом жалуется что нечем платить пенсии изарплаты бюджетникам, учителям и медкам.
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