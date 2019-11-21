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Молдова запроваджує податок
на Netflix, Facebook і Google

Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:15

Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Молдови ухвалив бюджет на 2020 рік, в якому враховується податок для провідних постачальників IT-послуг.

Дивися повний текст Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Google.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:15

Google и Молдова находятся в разных столетиях)
Shall
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:18

Re: Молдова запроваджує податок на Netflix, Facebook і Googl

В Украине такой налог сколько себя помню.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:47

Зарегистрироваться где??? :)
oppoprinter
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:03

вива молдова!
думаю, не мне одному кажется, что молдован если не проигнорируют, то наипут.
PV
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:03

5 млрд євро? хтось помилився нулями
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:28

Наверное, не евро, а леев. В Молдове весь ВВП 8 млрд дол. )))
AlPo
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:02

  AlPo написав:Наверное, не евро, а леев. В Молдове весь ВВП 8 млрд дол. )))


Выручка Гугл $40 млрд. Вполне возможно что Гугл в будущем введёт налог на Молдову.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:26

Налогообложение интернет-гигантов - общемировой тренд.
Украина почему-то в нем не учавствует, а потом жалуется что нечем платить пенсии изарплаты бюджетникам, учителям и медкам.
blueiceua
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