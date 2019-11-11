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Контракт на транзит нафти між
Україною та РФ продовжили...

Контракт на транзит нафти між Україною та РФ продовжили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:31

Контракт на транзит нафти між Україною та РФ продовжили...

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Дивися повний текст Контракт на транзит нафти між Україною та РФ продовжили на 10 років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:31

агрессивную нефть прокачивать будем?!
sal
 
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