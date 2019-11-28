RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маркарова допускає
зниження ставки ПДФО при...

Маркарова допускає зниження ставки ПДФО при...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:57

Маркарова допускає зниження ставки ПДФО при...

Пропонуємо до обговорення:
Перевиконання державного бюджету в 2020 році створить передумови для зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Дивися повний текст Маркарова допускає зниження ставки ПДФО при перевиконанні держбюджету-2020.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92190
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:57

Читаем статью несколько ниже "Правительство поручило Минфину одолжить дополнительные 16,4 млрд грн". В общем это что то из рассказов барона Мюнхгаузена :)
Igorten
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50% 1, 2
R2 » Вів 03 гру, 2019 10:13
14 770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 17:09
apyvovar
Маркарова пояснила, як працюватиме Український фонд...
R2 » Вів 03 гру, 2019 10:40
0 39
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 10:40
R2
Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей...
R2 » Чет 28 лис, 2019 22:29
2 197
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 10:29
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (826)
03.12.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.