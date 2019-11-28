Перевиконання державного бюджету в 2020 році створить передумови для зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Дивися повний текст Маркарова допускає зниження ставки ПДФО при перевиконанні держбюджету-2020.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:57
Маркарова допускає зниження ставки ПДФО при...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова допускає зниження ставки ПДФО при перевиконанні держбюджету-2020.
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:57
Читаем статью несколько ниже "Правительство поручило Минфину одолжить дополнительные 16,4 млрд грн". В общем это что то из рассказов барона Мюнхгаузена :)
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