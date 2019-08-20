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У США під час випробувань вибухнув космічний корабель...
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:04
Пропонуємо до обговорення:
Вчора, 20 листопада, в ході запуску першого повномасштабного прототипу космічного корабля SpaceX - Mk1 на випробувальному полігоні в Бока Чика на півдні Техасу стався вибух.
Дивися повний текст У США під час випробувань вибухнув космічний корабель Ілона Маска (відео)
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:05
Инженері Маска не пользуются никаким аналогом COMSOL? Им надо проверять методом тыка? ..бнет, не ..бнет?
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yurii_kruhlov
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