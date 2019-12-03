Мітингарі, які протестують під стінами будівлі Національного банку України почали протести неподалік місць проживання членів правління Нацбанку.
Дивися повний текст Заступниця голови Нацбанку заявила про посилення тиску олігархів на НБУ.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 08:45
Заступниця голови Нацбанку заявила про посилення тиску...
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Дивися повний текст Заступниця голови Нацбанку заявила про посилення тиску олігархів на НБУ.
Додано: Сер 04 гру, 2019 08:45
был бы не так занят зарабатыванием денег, в отличие от этой прошмондовки, совершенно бескорыстно и с удовольствием присоединился бы к оскорблениям в ее адрес, заодно гонтаревой и, конечно же, кубива, который раздал рефинанс в смутные времена и о котором почему-то никто не вспоминает
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