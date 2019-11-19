Про це він написав на своїй сторінці.
Дивися повний текст У Кабміні хочуть скасувати книгу обліку для ФОПів, які не платять ПДВ.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 10:32
У Кабміні хочуть скасувати книгу обліку для ФОПів, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні хочуть скасувати книгу обліку для ФОПів, які не платять ПДВ.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:32
В свете использования РРО, зачем та книга вообще, по банку если доход приходит то видно и так, по кассе если то через РРО, меньше бумажной работы, тем более ее проще не вести и заплатить штраф небольшой.
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