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У Кабміні хочуть скасувати
книгу обліку для ФОПів, які...

У Кабміні хочуть скасувати книгу обліку для ФОПів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:32

У Кабміні хочуть скасувати книгу обліку для ФОПів, які...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці.

Дивися повний текст У Кабміні хочуть скасувати книгу обліку для ФОПів, які не платять ПДВ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:32

В свете использования РРО, зачем та книга вообще, по банку если доход приходит то видно и так, по кассе если то через РРО, меньше бумажной работы, тем более ее проще не вести и заплатить штраф небольшой.
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