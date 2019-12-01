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Україна цьогоріч є фаворитом
глобальних інвесторів -...

Україна цьогоріч є фаворитом глобальних інвесторів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:44

Україна цьогоріч є фаворитом глобальних інвесторів -...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2019 році є лідером за глобальними інвестиціями серед країн, які активно розвиваються.

Дивися повний текст Україна цьогоріч є фаворитом глобальних інвесторів - польський експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:45

Ну да, пойди поищи тут в соседних странах таких же гуру экономики, укрепляющих курс нац валюты на 13.5 % за год и продающих облигации под 14-16 %.
Angelo77
 
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