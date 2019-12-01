Україна в 2019 році є лідером за глобальними інвестиціями серед країн, які активно розвиваються.
Дивися повний текст Україна цьогоріч є фаворитом глобальних інвесторів - польський експерт.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 10:44
Україна цьогоріч є фаворитом глобальних інвесторів -...
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Дивися повний текст Україна цьогоріч є фаворитом глобальних інвесторів - польський експерт.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:45
Ну да, пойди поищи тут в соседних странах таких же гуру экономики, укрепляющих курс нац валюты на 13.5 % за год и продающих облигации под 14-16 %.
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