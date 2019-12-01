Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку дохідності за облігацями внутрішньої держпозики, номінованими в доларах, до 3,88%.
Дивися повний текст Україна вперше розмістила доларові ОВДП під ставку менше 4%.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:30
Україна вперше розмістила доларові ОВДП під ставку менше 4%
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Дивися повний текст Україна вперше розмістила доларові ОВДП під ставку менше 4%.
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:30
Подумаешь, экспорт подкосили, а импорт - хлынул с удвоенной силой. Главное - деньги в страну завели, попируем годик, а потом - потоп так потоп.
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