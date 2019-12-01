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Україна вперше розмістила
доларові ОВДП під ставку менше 4%

Україна вперше розмістила доларові ОВДП під ставку менше 4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:30

Україна вперше розмістила доларові ОВДП під ставку менше 4%

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку дохідності за облігацями внутрішньої держпозики, номінованими в доларах, до 3,88%.

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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:30

Подумаешь, экспорт подкосили, а импорт - хлынул с удвоенной силой. Главное - деньги в страну завели, попируем годик, а потом - потоп так потоп.
AlPo
 
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