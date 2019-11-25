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Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на своїй сторінці
Дивися повний текст Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео)
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:36
Опять распил...
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