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Президент анонсував 5%
кредити для бізнесу (відео)

Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:36

Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео)

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:36

Опять распил...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:54

Сначала необоснованными тарифами задавят, налогами и сборами обложат, а потом с барского плеча подачки раздают на наши же деньги. Хозяева жизни блин!
mirosh_v
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