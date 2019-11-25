Про це він повідомив на своїй сторінці
Дивися повний текст Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео).
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:36
Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео)
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Дивися повний текст Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео).
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:54
Сначала необоснованными тарифами задавят, налогами и сборами обложат, а потом с барского плеча подачки раздают на наши же деньги. Хозяева жизни блин!
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