Про це він повідомив на своїй сторінці
Дивися повний текст Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео).
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Додано: Сер 04 гру, 2019 12:36
Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео)
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Дивися повний текст Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео).
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:54
Сначала необоснованными тарифами задавят, налогами и сборами обложат, а потом с барского плеча подачки раздают на наши же деньги. Хозяева жизни блин!
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:52
одні платять податки інші не платять, а в лікарню прийдеться всім прийти
Додано: Чет 05 гру, 2019 08:08
А законність де? Аваков як кришував кримінал так і кришує. Суди продажні. Навіщо мені кредити, якщо законності немає?!?!!!
Додано: Чет 05 гру, 2019 12:06
Набраться под ОВГЗ по 12-15% годовых, раздать под 5-9% годовых. Сплошной профит)))
Додано: Чет 05 гру, 2019 12:39
antey1969, так в этом же и смысл! нужные люди берут кредит под 5%, скупают ОВГЗ, получают доход 15%, скупают на эти деньги валюту, а потом когда эта пирамида рухнет и курс взлетит, то продают часть долларовой заначки по новому курсу и возвращают кредит.
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Додано: Чет 05 гру, 2019 14:06
Те , що з бюджету крали завжди і продовжують красти зараз — це цілком зрозуміло . Тут нічого нового . Те , що ця нова схема краща бо простіша ніж наприклад "рятування українського села" — тут я також згоден (пам'ятаєте коли аграріям продавали дешеві паливно-мастильні , а тим треба було їх ще реалізовувати за ринковими цінами щоб отримати прибуток) . Тут просто даватимуть дешеві гроші . Береш гроші під 5% в гривні , розміщуєш в гривні під 16% і чесно повертаєш потім ті 5% в гривні . Не треба тобі ні сіяти ні орати .
Мені одне не зрозуміле :
А до чого тут втікачи ? Тобто ті українці , що тікають з України .
Коли люди бачать як просто і зухвало виводяться з бюджету кошти , то вони що , думають хтось хотітиме тут чесно працювати , щоб своїми податками їм бюджет підтримувати ?
Додано: Пон 27 кві, 2020 07:57
Такого брехуна ище Украина не видела и
Я думаю мы ище с ним намучаемся.В ПриватБанке сказали за этот кредит надо заложить квартиру.Зеленский хрен тебе на воротник понял .
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