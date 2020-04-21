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Президент анонсував 5%
кредити для бізнесу (відео)

Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:36

Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео)

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:36

Опять распил...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:54

Сначала необоснованными тарифами задавят, налогами и сборами обложат, а потом с барского плеча подачки раздают на наши же деньги. Хозяева жизни блин!
mirosh_v
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:52

одні платять податки інші не платять, а в лікарню прийдеться всім прийти
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 08:08

А законність де? Аваков як кришував кримінал так і кришує. Суди продажні. Навіщо мені кредити, якщо законності немає?!?!!!
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 12:06

Набраться под ОВГЗ по 12-15% годовых, раздать под 5-9% годовых. Сплошной профит)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 12:39

antey1969, так в этом же и смысл! нужные люди берут кредит под 5%, скупают ОВГЗ, получают доход 15%, скупают на эти деньги валюту, а потом когда эта пирамида рухнет и курс взлетит, то продают часть долларовой заначки по новому курсу и возвращают кредит.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 14:06

Те , що з бюджету крали завжди і продовжують красти зараз — це цілком зрозуміло . Тут нічого нового . Те , що ця нова схема краща бо простіша ніж наприклад "рятування українського села" — тут я також згоден (пам'ятаєте коли аграріям продавали дешеві паливно-мастильні , а тим треба було їх ще реалізовувати за ринковими цінами щоб отримати прибуток) . Тут просто даватимуть дешеві гроші . Береш гроші під 5% в гривні , розміщуєш в гривні під 16% і чесно повертаєш потім ті 5% в гривні . Не треба тобі ні сіяти ні орати .
Мені одне не зрозуміле :
А до чого тут втікачи ? Тобто ті українці , що тікають з України .
Коли люди бачать як просто і зухвало виводяться з бюджету кошти , то вони що , думають хтось хотітиме тут чесно працювати , щоб своїми податками їм бюджет підтримувати ?
Oleh1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 07:57

Такого брехуна ище Украина не видела и
Я думаю мы ище с ним намучаемся.В ПриватБанке сказали за этот кредит надо заложить квартиру.Зеленский хрен тебе на воротник понял .
vovaserviss
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