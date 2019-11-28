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Фізособам можуть запровадити
спрощену систему ведення...

Фізособам можуть запровадити спрощену систему ведення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:56

Фізособам можуть запровадити спрощену систему ведення...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується надати фізособам право на індивідуальну діяльність.

Дивися повний текст Фізособам можуть запровадити спрощену систему ведення бізнесу.
R2
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про ЕСВ забыли...
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Не напоминайте )))))))))
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