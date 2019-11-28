У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується надати фізособам право на індивідуальну діяльність.
Дивися повний текст Фізособам можуть запровадити спрощену систему ведення бізнесу.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:56
Фізособам можуть запровадити спрощену систему ведення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фізособам можуть запровадити спрощену систему ведення бізнесу.
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:02
Смысл тут печатать обзоры десятков законопроектов, которые никогда не будут приняты.
Не был принят ни один законопроект, поданный исключительно депутатами от оппозиционных фракций.
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