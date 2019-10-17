У листопаді індикативні показники надходжень до державного бюджету від акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію становили 102,2%.
Дивися повний текст Податкова перевиконала план із \"алкогольного\" акцизу — Верланов.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:56
Податкова перевиконала план із "алкогольного" акцизу —...
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Дивися повний текст Податкова перевиконала план із \"алкогольного\" акцизу — Верланов.
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:57
Давайте называть вещи своими именами: не налоговая перевыполнила, а граждане перевыпили)))
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