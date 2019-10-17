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Податкова перевиконала план
із "алкогольного" акцизу —...

Податкова перевиконала план із "алкогольного" акцизу —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:56

Податкова перевиконала план із "алкогольного" акцизу —...

Пропонуємо до обговорення:
У листопаді індикативні показники надходжень до державного бюджету від акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію становили 102,2%.

Дивися повний текст Податкова перевиконала план із \"алкогольного\" акцизу — Верланов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:57

Давайте называть вещи своими именами: не налоговая перевыполнила, а граждане перевыпили)))
yurit
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