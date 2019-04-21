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ТОП-5 областей із
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ТОП-5 областей із найнижчими зарплатами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:09

ТОП-5 областей із найнижчими зарплатами

Пропонуємо до обговорення:
Найнижчу середньомісячну заробітню плату отримують робітники Чернівецької області.

Дивися повний текст ТОП-5 областей із найнижчими зарплатами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:09

Средняя 10700, киевляне 15800, в итоге 50% до 7000, а некоторые гос.начальники по млн., так 90% едят капусту, 10% мясо, в среднем все едят голубцы. Ограничить зарплату гос.чиновникам до 50 тыс., и будет средняя в Киеве 9 тыс.. Работу людям на местах давать необходимо и реальную оплату, а не заманивать в столицу типа высокой зарплатой
bklochok
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