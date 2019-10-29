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Ухвалено закон про верифікацію
пенсій і субсидій з...

Ухвалено закон про верифікацію пенсій і субсидій з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:34

Ухвалено закон про верифікацію пенсій і субсидій з...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення підтримали 248 народних депутатів.

Дивися повний текст Ухвалено закон про верифікацію пенсій і субсидій з пропозиціями Президента.
R2
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