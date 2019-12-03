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Bakcell завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:45
Пропонуємо до обговорення:
Азербайджанська компанія Bakcell, яка входить до холдингу NEQSOL, оголосила про завершення придбання 100% акцій Vodafone Україна.
Дивися повний текст Bakcell завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
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Додано: Сер 04 гру, 2019 12:45
Ага мне уже отправили смс на принудительный переход на абонплату
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