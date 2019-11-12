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Прибуток "ДТЕК Енерго"
Ахметова зріс на 85%

Прибуток "ДТЕК Енерго" Ахметова зріс на 85%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:57

Прибуток "ДТЕК Енерго" Ахметова зріс на 85%

Пропонуємо до обговорення:
Чистий прибуток "ДТЕК Енерго" в січні-вересні 2019 року зріс на 85,4% (на 2,9 мільярда гривень) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 6,29 мільярда гривень.

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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:57

За 9 мес выручка упала на 47 млрд!!!! без роттердама бизнес не идет....
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