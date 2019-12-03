За підрахунками Мінекономіки, від корупції на державних підприємствах Україна втрачає 1% ВВП.
Дивися повний текст Україна від корупції на держпідприємствах втрачає 1% ВВП — Мінекономіки.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:21
Україна від корупції на держпідприємствах втрачає 1% ВВП...
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Дивися повний текст Україна від корупції на держпідприємствах втрачає 1% ВВП — Мінекономіки.
Додано: Сер 04 гру, 2019 13:21
Коррупцию сейчас очень четко можно отследить по таким объекстам как Укрэнерго, Укрнафта ... Укрэнерго, к примеру, еще совсем недавано был прибыльным. Но самый главный источник коррупции сидит сейчас на Банковой. Благодаря ему имеем
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