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Україна від корупції на
держпідприємствах втрачає 1% ВВП...

Україна від корупції на держпідприємствах втрачає 1% ВВП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:21

Україна від корупції на держпідприємствах втрачає 1% ВВП...

Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками Мінекономіки, від корупції на державних підприємствах Україна втрачає 1% ВВП.

Дивися повний текст Україна від корупції на держпідприємствах втрачає 1% ВВП — Мінекономіки.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:21

Коррупцию сейчас очень четко можно отследить по таким объекстам как Укрэнерго, Укрнафта ... Укрэнерго, к примеру, еще совсем недавано был прибыльным. Но самый главный источник коррупции сидит сейчас на Банковой. Благодаря ему имеем https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... YmA4vfBJDg
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