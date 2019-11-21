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Finance.ua: Что можно купить
через год, откладывая N...

Finance.ua: Что можно купить через год, откладывая N...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:03

Finance.ua: Что можно купить через год, откладывая N...

Пропонуємо до обговорення:
Экономя на мелочах, можно накопить на дорогие подарки
Экономя на мелочах, миллионером не стать. Но если к некоторым расходам подойти с умом, то в месяц можно откладывать несколько сотен, а то тысяч гривен. Через год накопится неплохая сумма, которой хватит на хороший подарок для себя или близких.

Дивися повний текст Что можно купить через год, откладывая N гривен в месяц?
D2
 
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