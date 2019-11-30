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Держслужбовцям більше не
даватимуть безвідсоткові...

Держслужбовцям більше не даватимуть безвідсоткові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:05

Держслужбовцям більше не даватимуть безвідсоткові...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін визнав таку постанову недійсним.

Дивися повний текст Держслужбовцям більше не даватимуть безвідсоткові кредити на квартиру.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:05

Да оказывается за наш счет и жилье покупали, отлично ж мы содержали чиновников.
А мы эпотеку платим из последних сил(((
finuser306
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