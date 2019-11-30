Кабмін визнав таку постанову недійсним.
Дивися повний текст Держслужбовцям більше не даватимуть безвідсоткові кредити на квартиру.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 15:05
Держслужбовцям більше не даватимуть безвідсоткові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держслужбовцям більше не даватимуть безвідсоткові кредити на квартиру.
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:05
Да оказывается за наш счет и жилье покупали, отлично ж мы содержали чиновников.
А мы эпотеку платим из последних сил(((
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