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В офшорах "засіло" $1,5 мільярда від експорту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:25
Пропонуємо до обговорення:
У 2015-2017 роках з України в офшорні зони ввели 1,5 мільярда доларів доходів від вітчизняного експорту пшениці і кукурудзи.
Дивися повний текст В офшорах \"засіло\" $1,5 мільярда від експорту українського зерна - дослідження
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Додано: Сер 04 гру, 2019 15:26
Интересно, а от какого экспорта ничего в офшоры не увели?
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