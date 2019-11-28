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"Надра України" втратили газове родовище через борг у 8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:41
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення суд прийняв 25 листопада, повідомляють "Наші Гроші".
Дивися повний текст \"Надра України\" втратили газове родовище через борг у 8 гривень
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Додано: Сер 04 гру, 2019 16:41
Вот это страна, млять!!!
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