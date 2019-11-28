Відповідне рішення суд прийняв 25 листопада, повідомляють "Наші Гроші".
Дивися повний текст \"Надра України\" втратили газове родовище через борг у 8 гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:41
"Надра України" втратили газове родовище через борг у 8...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Надра України\" втратили газове родовище через борг у 8 гривень.
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:44
Предлагаю вчитаться в суть обоснования отказа судом (выделено мной):
отказ, потому что Госгеонедра получили от центрального офиса Государственной фискальной службы информацию, что по состоянию на 1 сентября 2016 года у дочернего предприятия “Надра украины” была налоговая задолженность в размере 8,48 грн.
После этого “Западукргеология” обратилось в суд, где показало справки налоговой по своему месту регистрации – Галицкой ОГНИ Главного управления ГФС во Львовской области, об отсутствии задолженности.
Но суд не принял их во внимание, так как документы были предоставлены с сопроводительным письмом от февраля 2017 года, после рассмотрения Госгеонедрами вопроса о продлении действия спецразрешения.
То есть, согласно этой "логике" суда, есть уникальный прецедент.
Предприятие работает и просит формально продлить разрешение.
Ему говорят "фигвам"-отказ и обосновывают этот отказ якобы долгом. Смешным долгом, в пару копеек.
Предприятие идет в суд, где подает в обоснование правоты письменные доказательства из налоговой, того, что у него долгов нет.
Но, суд не принимает эти доказательства, ссылаясь на то, что предприятие предоставило эти доказательства после того, как ему уже отказали.
То есть, по логике "суда", доказательства в суд нужно было предоставить предоставить ДО момента отказа?
Вот это логика
Теперь интересно будет посмотреть, кто подгребет под себя действующее месторождение
Весна прийде - саджати будемо!
Весна прошла, настало лето. Спасибо партии за это! Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… На фоне происходящего уже совсем по особенному звучит выражение "весна прийде..." BLѢ
|