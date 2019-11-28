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"Надра України" втратили газове
родовище через борг у 8...

"Надра України" втратили газове родовище через борг у 8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:41

"Надра України" втратили газове родовище через борг у 8...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення суд прийняв 25 листопада, повідомляють "Наші Гроші".

Дивися повний текст \"Надра України\" втратили газове родовище через борг у 8 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:41

Вот это страна, млять!!!
sensei
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:44

  R2 написав:
Відповідне рішення суд прийняв 25 листопада, повідомляють "Наші Гроші".



Предлагаю вчитаться в суть обоснования отказа судом (выделено мной):

отказ, потому что Госгеонедра получили от центрального офиса Государственной фискальной службы информацию, что по состоянию на 1 сентября 2016 года у дочернего предприятия “Надра украины” была налоговая задолженность в размере 8,48 грн.
После этого “Западукргеология” обратилось в суд, где показало справки налоговой по своему месту регистрации – Галицкой ОГНИ Главного управления ГФС во Львовской области, об отсутствии задолженности.

Но суд не принял их во внимание, так как документы были предоставлены с сопроводительным письмом от февраля 2017 года, после рассмотрения Госгеонедрами вопроса о продлении действия спецразрешения.

:roll: :roll:

То есть, согласно этой "логике" суда, есть уникальный прецедент.

Предприятие работает и просит формально продлить разрешение.
Ему говорят "фигвам"-отказ и обосновывают этот отказ якобы долгом. Смешным долгом, в пару копеек.
Предприятие идет в суд, где подает в обоснование правоты письменные доказательства из налоговой, того, что у него долгов нет.
Но, суд не принимает эти доказательства, ссылаясь на то, что предприятие предоставило эти доказательства после того, как ему уже отказали.

То есть, по логике "суда", доказательства в суд нужно было предоставить предоставить ДО момента отказа?

Вот это логика :roll:

Теперь интересно будет посмотреть, кто подгребет под себя действующее месторождение :twisted:
Весна прийде - саджати будемо!
Весна прошла, настало лето. Спасибо партии за это! Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… На фоне происходящего уже совсем по особенному звучит выражение "весна прийде..." BLѢ
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:08

И ещё кто-то удивляется, "как это путен посмел забрать Крым"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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