У Верховній раді заявлено, що мають план "Б" на випадок проблем з газом під час опалювального сезону 2019/2020.
Дивися повний текст У Раді озвучили план \"Б\" на випадок проблем з газом цієї зими.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 16:56
У Раді озвучили план "Б" на випадок проблем з газом цієї...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді озвучили план \"Б\" на випадок проблем з газом цієї зими.
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:56
и как это будет выглядеть? котельные (зимой!!! и в срочном порядке!!! протянув дополнительные ЛЭП и установив дополнительные подстанции) переоборудуют на электричество? или просто скажут людям - покупайте электрообогреватели и спасайтесь своими силами?
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:32
Отправьте уже кто-нибудь в школу эту раду. Электропроводка рассчитана на определенную нагрузку - если все включат хотя бы электрообогреватели - проводка просто выйдет из строя. Укрепить электросеть на большую мощность это десятки миллионов долларов в масштабах маленького города.
Додано: Сер 04 гру, 2019 18:08
Он сказал дословно: "мы можем переходить на электроотопление... у нас есть запасные варианты."
Про всех остальных он ничего не говорил
Весна прийде - саджати будемо!
Весна прошла, настало лето. Спасибо партии за это! Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… На фоне происходящего уже совсем по особенному звучит выражение "весна прийде..." BLѢ
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