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У Раді озвучили план "Б" на
випадок проблем з газом цієї...

У Раді озвучили план "Б" на випадок проблем з газом цієї...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:56

У Раді озвучили план "Б" на випадок проблем з газом цієї...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній раді заявлено, що мають план "Б" на випадок проблем з газом під час опалювального сезону 2019/2020.

Дивися повний текст У Раді озвучили план \"Б\" на випадок проблем з газом цієї зими.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:56

и как это будет выглядеть? котельные (зимой!!! и в срочном порядке!!! протянув дополнительные ЛЭП и установив дополнительные подстанции) переоборудуют на электричество? или просто скажут людям - покупайте электрообогреватели и спасайтесь своими силами?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:32

Отправьте уже кто-нибудь в школу эту раду. Электропроводка рассчитана на определенную нагрузку - если все включат хотя бы электрообогреватели - проводка просто выйдет из строя. Укрепить электросеть на большую мощность это десятки миллионов долларов в масштабах маленького города.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:08

  blueiceua написав:Отправьте уже кто-нибудь в школу эту раду. Электропроводка рассчитана на определенную нагрузку - если все включат хотя бы электрообогреватели - проводка просто выйдет из строя. Укрепить электросеть на большую мощность это десятки миллионов долларов в масштабах маленького города.


Он сказал дословно: "мы можем переходить на электроотопление... у нас есть запасные варианты."

Про всех остальных он ничего не говорил 8)
Весна прийде - саджати будемо!
Весна прошла, настало лето. Спасибо партии за это! Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… На фоне происходящего уже совсем по особенному звучит выражение "весна прийде..." BLѢ
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:10

Есть и третий вариант - дрова. У многих он первый уже сейчас.
pivy21
 
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